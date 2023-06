F1 : Verstappen fait une grande annonce avant Barcelone

La rédaction

Pour la 4ème fois depuis le début de la saison, Max Verstappen s’est imposé dimanche dernier à Monaco. Le champion de Red Bull ne semble pas avoir de concurrence parmi les autres pilotes, alors que son coéquipier Sergio Pérez a connu un week-end monégasque cauchemardesque. Pour le Néerlandais, place désormais à Barcelone, sur un circuit que ce dernier apprécie particulièrement.

Après 6 manches disputées cette saison, l’hégémonie de Red Bull sur le monde de la Formule 1 est totale. Avec 4 victoires, Max Verstappen semble inarrêtable, bien qu’en s’imposant par deux fois, Sergio Pérez a prouvé que dans de bonnes conditions, ce dernier pouvait concurrencer son coéquipier néerlandais. Mais le Mexicain a perdu gros dimanche dernier à Monaco, et possède désormais 39 points de retard au classement du championnat du monde.

F1 : «Intouchable», Verstappen fait halluciner Alonso https://t.co/Km181iNh3K pic.twitter.com/jO4zKLTKOJ — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Max Verstappen a « hâte » de retrouver le Grand Prix d’Espagne

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Max Verstappen s’est exprimé sur le Grand Prix d’Espagne qui aura lieu ce dimanche. Pour rappel, le circuit de Barcelone est apprécié du Néerlandais qui a remporté sa première course en Formule 1 sur ce dernier, en 2016. « J’ai hâte de retourner sur un circuit que nous connaissons tous si bien. Je suis également curieux de voir le nouveau tracé des deux derniers virages. Bien sûr, j’ai d’excellents souvenirs de ce circuit. J’y ai notamment remporté ma première course de Formule 1. En dehors du circuit, Barcelone est aussi une ville formidable, j’apprécie ce week-end, c’est un endroit où il fait bon vivre. J’espère que nous aurons du beau temps pour agrémenter le tout » .

Monaco, « un désastre » pour Sergio Perez