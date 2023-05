F1 : Alonso fait une annonce, Verstappen est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison impressionnant avec cinq podiums en six courses, Fernando Alonso a terminé deuxième à Monaco et profite de chaque opportunité que laisse Red Bull. L'Espagnol compte bien poursuivre sur sa lancée et vise désormais la victoire alors que le paddock sera à Barcelone ce week-end.

La saison dernière, lorsque Fernando Alonso annonçait son choix de quitter Alpine pour Aston Martin, peu d'observateurs auraient pu imaginer une telle réussite. Impressionnant depuis le début de la saison, le double champion du monde enchaîne les podiums. Troisième lors de quatre des cinq premiers Grand Prix de la saison, l'Espagnol a fini deuxième à Monaco dimanche. Avant son GP à domicile contre Barcelone, Fernando Alonso annonce la couleur.

F1 - Mercato : Fernando Alonso reçoit un appel du pied https://t.co/ScKxrpFX3K pic.twitter.com/YG37tJ7ESU — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Alonso veut «capitaliser sur chaque opportunité qui se présente»...

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Fernando Alonso affiche sa volonté de « maximiser chaque partie » du week-end et de « capitaliser sur chaque opportunité qui se présente » afin de décrocher la pole position. Néanmoins, l'Espagnol n'en fait pas une obsession, mais profite de « chaque moment ». Le pilote Aston Martin ajoute que « les émotions sont encore vives après l'incroyable résultat de Monaco. Mais maintenant, nous nous concentrons sur ma course nationale, ici en Espagne ».

... et vise désormais une victoire