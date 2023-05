Mercato : Le patron de la F1 fait une grande annonce pour l’avenir d’Hamilton

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, il est énormément question de l'avenir de Lewis Hamilton. Le Britannique n'a toujours pas prolongé avec Mercedes et il disposerait d'une offre de Ferrari. Plusieurs anciennes figures du paddock prennent position pour la suite de sa carrière ces derniers temps. Stefano Domenicali, le patron de la F1, veut simplement qu'Hamilton poursuive sa carrière, qu'importe l'écurie.

Et si Lewis Hamilton quittait Mercedes à l'issue de la saison ? En fin de contrat avec l'écurie allemande, le septuple champion du monde ferait rêver Ferrari. Le Daily Mail fait même écho d'une offre contractuelle de La Scuderia pour Hamilton. Mais dans le camp du Britannique et dans celui de Mercedes, on préfère en rire. Les deux parties sont confiantes quant à l'avancée des négociations. Cela devrait ravir Stefano Domenicali qui veut uniquement que Lewis Hamilton poursuive sa carrière.

«Il sait ce qu’il veut»

« J’aimerais qu’il reste dans le sport à 100%, à 1000% ! Je ne veux donner aucun conseil à Lewis car ce serait un manque de respect envers Toto et envers Lewis. Et Lewis a une expérience si profonde que je suis sûr qu’il n’a pas besoin de mon avis car il sait ce qu’il veut », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron de la F1 pense que Lewis Hamilton continuera tant qu'il n'aura pas remporté un nouveau titre.

«Il veut réaliser son rêve»