F1 : Hamilton chez Ferrari, le verdict est tombé

Arnaud De Kanel

L'avenir de Lewis Hamilton chez Mercedes demeure toujours aussi incertain, au même titre que celui de Charles Leclerc chez Ferrari. Ces derniers jours, il a même été question d'un échange entre les deux pilotes mais ni Hamilton ni Mercedes vont dans ce sens. Les deux parties sont confiantes pour trouver un accord et trouver un nouveau contrat.

Cette saison devait être celle du rebond pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc, mais les deux pilotes continuent d'essuyer les échecs face à Red Bull. Pour battre l'écurie autrichienne, les deux pilotes pourraient changer d'écurie. Leclerc chez Mercedes et Hamilton chez Ferrari, sur le papier, ça en jette. Le Daily Mail a d'ailleurs évoqué une offre contractuelle exceptionnelle de La Scuderia pour le Britannique portant sur une rémunération annuelle de 46M€. Un simple moyen de faire plier Mercedes ? Sans doute, car Lewis Hamilton espère que l'écurie allemande s'aligne sur sa demande initiale : 50M€. Toto Wolff est persuadé qu'un accord va être trouvé.

F1 - Mercato : Menacé par Hamilton, Leclerc répond https://t.co/DNfZiIZnqF pic.twitter.com/VfhDwJQe2R — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Hamilton veut rester

Lewis Hamilton a confirmé son désir de rester chez Mercedes. « Nous n’avons pas encore signé de nouveau contrat, mais nous y travaillons. Je suis chez Mercedes depuis 2013 et nous nous sommes tout de suite entendus. C’est une famille, Toto ne m’a jamais dit que je devais changer de telle ou telle manière. Il m’a toujours accepté pour qui je suis. Je tiens à cela », a confié le septuple champion du monde. Toto Wolff, le patron de Mercedes, assure qu'un accord sera trouvé prochainement.

Mercedes met fin au feuilleton