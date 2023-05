F1 : Hamilton fait des cauchemars à cause d'Ocon

Arnaud De Kanel

Esteban Ocon a créé l'exploit au Grand Prix de Monaco en résistant à un Lewis Hamilton plus que menaçant pour signer le troisième podium de sa carrière en F1. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les deux hommes se livrent un tel combat, et il faut dire que ça réussit plutôt bien au Français.

Quelle performance ! Après une qualification d'anthologie samedi où il avait signé le 4ème meilleur temps (reclassé 3ème sur la grille suite à la pénalité de Charles Leclerc), Esteban Ocon a parfaitement résisté à Carlos Sainz puis à Lewis Hamilton pour garder sa position et terminer sur le podium, le troisième de sa carrière. Comme un symbole, derrière chaque grand résultat du Français se cache souvent une bataille féroce avec le septuple champion du monde. A force, Lewis Hamilton risque d'en faire des cauchemars.

Ouiiiii Esteban !! 🏆🇫🇷Un Français sur le podium du #MonacoGP, ce n'était plus arrivé depuis la victoire d'Olivier Panis en 1996 ! #MonacoGP pic.twitter.com/y0s5P1hCed — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 28, 2023

Monaco 2023

Esteban Ocon a dû batailler pour signer ce podium. D'abord menacé par Carlos Sainz avant que l'Espagnol ne glisse et perde tout espoir de dépasser le Français, le pilote Alpine a vu Lewis Hamilton arriver comme une balle. C'est d'ailleurs le Britannique qui a signé le meilleur tour en course dimanche à Monaco mais Ocon était transcendé. La stratégie d'Alpine, qui avait décidé de lui faire chausser des intermédiaires dès les premières gouttes de pluie, s'est avéré payante. Encore une fois, Ocon a terminé devant Hamilton après un mano à mano épique. « On a l’impression d’être toujours les deux à se battre ensemble quand les conditions sont comme ça ! Alors oui, on se connaît bien dans ces conditions », confiait le tricolore, et il ne s'y trompe pas.

Japon 2022

La saison passée, au Grand Prix du Japon, la pluie s'était également invitée sur la piste de Suzuka pour perturber la course. Parti à la chasse d'Esteban Ocon, Lewis Hamilton n'avait pas réussi à le doubler une seule fois, la faute à une défense de lion du Français qui avait terminé au pied du podium ce jour-là. « J'ai vraiment aimé cette bataille avec Ocon, au moins je n'étais pas tout seul dans le brouillard, j'avais quelqu'un avec qui me battre », avait confié le Britannique au sujet d'Ocon qui n'en pensait pas moins. « J’ai aussi apprécié [la bataille avec Lewis]. J’ai parlé à Lewis et je lui ai dit qu’on s’était bien amusé et qu’on s’ennuyait derrière. C’était très amusant. »

Hongrie 2021