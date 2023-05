F1 : Neymar déclare sa flamme à Lewis Hamilton

Jean de Teyssière

C'est une apparition qui a surpris son monde tant le timing est étrange. Même pas 12h après le titre remporté par le Paris Saint-Germain, Neymar Jr a été vu à Monaco, afin d'assister au Grand Prix. Absent à Strasbourg, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier avait juste déclaré que Neymar ne pouvait pas se déplacer. Et la star brésilienne, qui n'arrange pas son cas avec le club parisien a tenu à s'expliquer sur la raison de sa venue, poussée par son amitié avec Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton et Neymar sont deux stars de leur sport, la Formule 1 et le football. Les deux hommes sont également amis et c'est pour l'une de ses raisons que le Brésilien a été vu à Monaco ce dimanche, pour assister au Grand Prix, alors qu'il n'avait pas pu se déplacer avec le PSG samedi soir lors du match pour le titre.

Hamilton et Neymar, une amitié de longue date

Il y a un peu plus d'un an, en février 2022, Neymar sortait un documentaire sur Netflix . Invité à faire son « équipe type Netflix », la star du PSG avait choisi, entre autres, Lewis Hamilton. Placé en attaquant de pointe, Neymar avait justifié son choix en disant que Lewis était « une fusée rapide et très habile. » Les deux sportifs ont également été régulièrement vus ensemble, que ça soit en soirée ou lors de campagne publicitaires. Quelques semaines plus tard, Lewis Hamilton avait lui parlé de la volonté farouche de Neymar de l'inviter à ses soirées au Brésil : « Je veux passer plus de temps au Brésil. C’est une culture tellement belle. Je ne suis allé qu’à Rio et à Sao Paulo, mais je veux revenir pour Noël, le Nouvel An ou autre chose. Neymar et [le surfeur] Gabriel Medina m’invitent chaque année, mais je n’en ai jamais eu l’occasion... J’attends mon passeport brésilien ! »

« J'aime la F1 et Hamilton »