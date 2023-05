F1 - Mercato : Menacé par Hamilton, Leclerc répond

Arnaud De Kanel

Ces dernières semaines, il est énormément question de l'avenir de Charles Leclerc. Le Monégasque a encore échoué sur ses terres et son aventure chez Ferrari pourrait prendre fin. Il pourrait rebondir chez Mercedes puisque Lewis Hamilton est annoncé pour le remplacer. Mais il ne se dit pas forcément inquiété par les rumeurs.

Et si Charles Leclerc venait à quitter Ferrari ? L'avenir du Monégasque serait menacé par Lewis Hamilton. La presse britannique fait écho d'une énorme offre de La Scuderia pour le septuple champion du monde qui n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger avec Mercedes. Cette rumeur est-elle sortie uniquement pour faire plier Toto Wolff afin qu'il s'aligne sur le salaire demandé par son pilote ? Certainement, car Charles Leclerc est persuadé qu'il n'y a aucun contact entre le Britannique et Ferrari.

Hamilton chez Ferrari ? Leclerc préfère en rire

La rumeur d'un échange entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc amuse l'un des principaux intéressés et il s'agit du Monégasque. Dans un entretien accordé à L'Equipe en milieu de semaine passée, le vice champion du monde s'est livré. « Un échange entre Hamilton et moi ? Je ne vais pas venir sur ce terrain où vous cherchez à faire des titres. Je n'ai absolument aucun doute que s'il y avait quoi que ce soit, Fred (Vasseur) m'aurait mis au courant. Donc sur ça, je ne suis absolument pas inquiet », a assuré Charles Leclerc, le tout accompagné de quelques rires. Mais que dirait-il d'une association avec Hamilton ? Une fois encore, le Monégasque n'a pas souhaité approfondir le sujet.

«On verra ce qui se passe dans le futur»