F1 : Leclerc reçoit une terrible nouvelle, des révélations tombent

Benjamin Labrousse

Les essais qualificatifs du Grand Prix de Monaco sont désormais terminés. Ce samedi, Max Verstappen (Red Bull) a confirmé sa puissance et partira en pôle sur la grille dès demain devant Fernando Alonso (Aston Martin). Le gros coup dur de cette session est à mettre au profit de Charles Leclerc (Ferrari). À domicile, le Monégasque a fini 3ème, avant d’être déclassé par la FIA. Alors qu’Esteban Ocon partira finalement 3ème, l’instance a justifié sa décision.

La saison cauchemardesque de Ferrari connaît un nouveau rebondissement ce samedi. Au terme d’une séance de qualifications marquée notamment par la 20ème place de Sergio Perez (Red Bull), ou encore par la belle performance du Français Esteban Ocon (Alpine), les pilotes de la Scuderia ont connu une nouvelle désillusion. Après les déconvenues de Carlos Sainz lors des essais libres ce vendredi, c’est Charles Leclerc qui a connu un nouveau coup dur...

Leclerc déclassé s’est entretenu avec les commissaires de course

3ème à l’issue de la séance des qualifications, Charles Leclerc a immédiatement été convoqué par les commissaires de course. Et pour cause, le pilote Monégasque aurait gêné Lando Norris (McLaren) lors de la Q3. Après de longues minutes de réflexion, la FIA a officialisé sa décision de déclasser le pilote Ferrari, qui partira finalement 6ème sur la grille ce dimanche. « J'ai expliqué dans quelle situation je me suis retrouvé, j'ai essayé de faire de mon mieux, de rester le plus sur la gauche possible quand j'ai eu l'info » , affirme ce dernier au micro de Canal + .

La FIA justifie sa décision de sanctionner Leclerc