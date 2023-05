F1 : Senna, Prost… L’étrange comparaison sur Max Verstappen

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Max Verstappen s’est imposé à Monaco devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Le champion néerlandais remporte ainsi sa 4ème course en seulement 6 Grand Prix disputés, et accroît son avance en tête du championnat du monde. Pour beaucoup, le duo de pilotes de Red Bull peut faire penser à celui d’Alain Prost et Ayrton Senna chez McLaren.

Et de 39. Max Verstappen en s’imposant ce dimanche à Monaco, n’est plus qu’à 2 longueurs des 41 victoires en carrière du regretté Ayrton Senna. Le Néerlandais de Red Bull a une fois de plus démontré son hégémonie sur le monde actuel de la Formule 1. Mal engagé après sa 20ème place obtenue lors des qualifications, son coéquipier Sergio Perez semble pourtant être le seul à pouvoir le concurrencer cette saison...

F1 : Verstappen écoeure Alonso, l’incroyable annonce https://t.co/bqo1XLL8YZ pic.twitter.com/Mc1viy7Ipt — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Verstappen est de la trempe de Senna et de Prost affirme un ancien pilote

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , l’ancien pilote Gerhard Berger estime qu’une comparaison entre l’hégémonie actuelle des pilotes Red Bull et le duo légendaire de chez McLaren (Senna-Prost), n’est entendable uniquement du côté de Max Verstappen. « J’ai lu quelque part que Verstappen et Perez sont la répétition de Senna contre Prost. Oui, Verstappen est dans cette ligue. Perez fait de son mieux pour rester proche de Max, mais il me semble que Verstappen fait encore un cavalier seul. J’étais dans le même rôle qu’Alonso aujourd’hui. Cette année-là, Senna et Prost ont remporté 15 des 16 Grand Prix. J’étais le seul pilote à avoir brisé cette saison parfaite pour eux » .

Max Verstappen peut dépasser les 103 victoires de Lewis Hamilton selon Gerhard Berger