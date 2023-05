F1 : Il fait une énorme annonce, Verstappen peut trembler

Jean de Teyssière

Dimanche, Max Verstappen s'est offert une petite balade à Monaco, lors du Grand Prix. Imperturbable, même sous la pluie, le Néerlandais s'est imposé tranquille sans jamais avoir été inquiété. Par la même occasion, il prend plus largement la tête du championnat du monde des pilotes puisque son coéquipier, Sergio Pérez a terminé 16ème mais ne compte pas se laisser abattre et assume son ambition : devenir champion du monde de Formule 1.

Du côte de Red Bull, on a souvent affirmé que la lutte entre les deux pilotes allait être libre et qu'aucun parti ne serait pris. À la fin du Grand Prix de Monaco, à l'issue duquel Max Verstappen s'est imposé et Sergio Pérez a terminé 16ème à cause d'une mauvaise Q1, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull qui a l'habitude de plutôt soutenir Verstappen a continué, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il était cassé après la Q1, c’est normal quand on voit le gâchis qu’il a fait ici de la voiture. En course, il a heurté le mur, a heurté trois autres voitures, a cassé deux ailerons avant. Cela ne s’est pas arrêté. Si Max continue comme ça, il sera définitivement champion du monde quelques courses avant la fin. »

« Je dois m'excuser auprès de toute mon équipe »

Sergio Pérez s'est exprimé à la suite de son Grand Prix très compliqué à Monaco : « Je dois juste m’excuser auprès de toute mon équipe, car c’est inacceptable de faire ce genre d’erreur. Maintenant, je dois passer à autre chose et en tirer des leçons. C’est la première grosse erreur que je fais dans ce championnat, mais je ne peux plus me permettre un autre zéro pointé. »

« C'est crucial si je veux garder mes espoirs pour le championnat »