F1 : Hamilton annonce du très lourd, Verstappen peut s'affoler

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Mercedes a obtenu un excellent résultat à Monaco. Les améliorations sur la monoplace se sont révélées payantes, puisque Lewis Hamilton et George Russell ont terminé au pied du podium devant les Ferrari. Le septuple champion du monde a d'ailleurs explosé de joie, avant d'annoncer du lourd pour le Grand Prix de Barcelone qui se tiendra la semaine prochaine.

Ce week-end, Mercedes a apporté quelques améliorations à sa monoplace. L’écurie allemande a doté sa voiture de pontons sur sa carrosserie, d’une nouvelle suspension avant, d’un plancher revu et d’un aileron arrière spécifique au circuit de Monaco. Et les résultats ont été à la hauteur des attentes. Ce dimanche, Lewis Hamilton a terminé au pied du podium et George Russell est arrivé en cinquième position. Les deux voitures de Mercedes ont battu les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr sur le tracé monégasque, de quoi faire exploser de joie le septuple champion du monde.

«Un grand merci à tout le monde à l’usine»

« Je suis vraiment heureux. Nous avons progressé. À l’approche du week-end, je ne savais pas où nous en serions, donc terminer quatrième et cinquième est vraiment un excellent point pour l’équipe. Un grand merci à tout le monde à l’usine pour avoir apporté ces améliorations. Nous avons tout gardé en un seul morceau pour Barcelone, nous avons battu les Ferrari et nous avons vraiment obtenu de superbes points en équipe » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis sûr que ce sera un bien meilleur package la semaine prochaine»