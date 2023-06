F1 : Alonso fait une grande annonce, Verstappen va adorer

Benjamin Labrousse

2ème dimanche dernier à Monaco, Fernando Alonso semble définitivement confirmer son statut de « meilleur derrière les meilleurs ». Retrouvé cette saison chez Aston Martin, le pilote de 41 ans court toujours après une 33ème victoire en carrière. Si ce dernier pourrait tenter un coup à domicile du côté de Barcelone dimanche prochain, Alonso a tenu à rappeler la puissance de Red Bull.

Alors que sa dernière victoire en Formule 1 remonte à 2013, Fernando Alonso met le cap sur Barcelone. 3ème au classement du championnat du monde, le pilote d’Aston Martin ne possède que 12 petits points de retard sur Sergio Perez. Et si Red Bull et Max Verstappen semblent intouchables en ce début de saison, beaucoup d’observateurs estiment que le pilote de 41 ans possède la capacité d’aller détrôner l’un des deux pilotes de l’écurie autrichienne.

Alonso ne pense pas se « battre pour la victoire » à Barcelone

Dans des propos relayés par F1Only , Fernando Alonso a tenu à tempérer les ardeurs de ses supporters en vue du Grand Prix d’Espagne. « Je ne pense pas que nous puissions nous battre pour la victoire, soyons clairs. Red Bull a été très dominant tout au long de la saison et je ne vois aucune raison pour laquelle, à Barcelone, ils ne devraient pas viser un doublé. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire. En arrivant dans n’importe quelle course, je me bats toujours pour n’importe quelle position en ayant à l’esprit d’y arriver. Parfois c’est pour une septième place, parfois c’est pour un podium » .

Fernando Alonso, une dernière victoire en Formule 1 qui remonte…