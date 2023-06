F1 : Hamilton veut battre Schumacher, Verstappen peut tout gâcher

Arnaud De Kanel

Victorieux de 103 Grand Prix en carrière, Lewis Hamilton a fait de celui de Barcelone l'une de ses spécialités. La Catalogne est un fief qu'il partage avec Michael Schumacher, tous deux vainqueurs à 6 reprises. Dimanche, il aura donc l'occasion de dépasser la légende allemande mais Max Verstappen compte lui faire de l'ombre.

Une semaine après sa quatrième place au Grand Prix de Monaco, Lewis Hamilton arrive à Barcelone sur un tracé qu'il apprécie énormément. Outre son accident avec Nico Rosberg en 2016, la course catalane a pour habitude de lui réussir. Avec Michael Schumacher, il y a bâti une grande partie de sa légende.

Hamilton et Schumacher n°1 à Barcelone

Le circuit de Barcelona-Catalunya est le dixième plus visité de l'histoire de la Formule 1. Forcément, les plus grands y ont triomphé. Alain Prost, Nigel Mansell, Fernando Alonso mais aussi et surtout Michael Schumacher et Lewis Hamilton. L'Allemand et le Britannique sont les deux plus grands pilotes de l'histoire et co-détiennent le record de championnat du monde remportés avec 7 titres chacun. Ils se partagent également le palmarès à Barcelone car personne ne fait mieux que leurs 6 victoires. Hamilton peut donc devenir le plus grand vainqueur de l'histoire en Catalogne mais à vrai dire, il n'a que très peu de chances d'y parvenir car il devra battre l'intouchable Max Verstappen. Et comme si cela ne suffisait pas, le Néerlandais se plait de plus en plus en Espagne. En 2016, il y avait signé la première victoire de sa carrière à 18 ans. L'an passé, Barcelone lui avait permis de prendre les commandes du championnat du monde pour la première fois de la saison. La marche sera haute à gravir pour Lewis Hamilton s'il veut dépasser Michael Schumacher.

Le palmarès à Barcelone

6 victoires : Michael Schumacher (1995 · 1996 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004), Lewis Hamilton (2014 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021)

3 victoires : Jackie Stewart (1969 · 1970 · 1971), Nigel Mansell (1987 · 1991 · 1992), Alain Prost (1988 · 1990 · 1993), Mika Häkkinen (1998 · 1999 · 2000)

2 victoires : Emerson Fittipaldi (1972 · 1973), Mario Andretti (1977 · 1978), Kimi Räikkönen (2005 · 2008), Fernando Alonso (2006 · 2013), Max Verstappen (2016 · 2022)