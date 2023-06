F1 : Hamilton au tapis, le coup de force de Verstappen

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Barcelone 2016 est rentré dans l'histoire de la F1 à tout jamais. Alors qu'il était parti en pole position, Lewis Hamilton avait du abandonner après un accrochage avec son coéquipier Nico Rosberg. Cela avait fait les affaires du tout jeune Max Verstappen qui avait signé la première victoire de sa carrière.

Il y a des courses qui font dates en Formule 1, le Grand Prix de Barcelone 2016 en fait partie. Ce jour-là, la victoire était promise à Mercedes avec Lewis Hamilton ou Nico Rosberg, les deux pilotes s'étant élancés des deux premières positions sur la grille de départ. Mais les deux coéquipiers s'étaient déclaré la guerre et Max Verstappen en avait bien profité pour devenir le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire de la F1.

Hamilton et Rosberg dans les graviers

Le pilote britannique Lewis Hamilton, champion du monde en titre, comptait sur le Grand Prix de Barcelone pour se rapprocher de la tête du championnat du monde. Cependant, dès le départ de la course, Hamilton avait été victime d'un accident spectaculaire avec son coéquipier Nico Rosberg. L'incident a entraîné l'abandon immédiat d'Hamilton et de Rosberg, mettant ainsi fin à leurs espoirs de victoire. Max Verstappen avait alors sauté sur l'occasion.

2016 Barcelona'daki unutulmaz Hamilton-Rosberg çarpışması. Hamilton yine yarış dışı kaldığı bir yarışta direksiyonu fırlatıyor.. pic.twitter.com/VDDgM4ANMQ — Mehmetcan (@1283mk) November 18, 2020

Grande première pour Verstappen

Le Néerlandais était encore tout jeune à cette période. Du haut de ses 18 ans, il disputait également son premier Grand Prix sous les couleurs de l'écurie Red Bull après avoir été promu aux dépens de Daniil Kvyat. Max Verstappen n'avait pas tardé à faire parler de lui. Profitant de la confusion créée par l'accident, Verstappen avait pris les devants et s'était rapidement retrouvé en tête de la course. Pendant les derniers tours, il avait dû faire face à la pression intense de ses rivaux expérimentés, mais il avait résisté avec une assurance incroyable et une maîtrise parfaite qui portait à croire qu'il connaissait par cœur sa nouvelle monoplace. À 18 ans, 7 mois et 15 jours, Max Verstappen était devenu le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix en Formule 1. Sept ans plus tard, ce record tient encore.