F1 : Le jour où Verstappen a assommé Leclerc

Arnaud De Kanel

Sous un soleil de plomb, la saison passée, Max Verstappen avait frappé fort au Grand Prix de Barcelone. Alors qu'il avait vécu un début de saison mitigé, l'épreuve catalane lui avait permis de prendre les rênes du championnat du monde au détriment de Charles Leclerc.

Max Verstappen et le Grand Prix de Barcelone, c'est une histoire d'amour. C'est en Catalogne que le Néerlandais avait disputé sa première course avec Red Bull et ça lui avait plutôt bien réussi puisqu'il avait signé la première victoire de sa carrière. La saison passée, il s'était de nouveau imposé en Espagne. Un tournant de l'exercice 2022 puisque jusque là, c'est Charles Leclerc qui menait les débats.

Leclerc lâché par son moteur

Le Monégasque joue souvent de malchance. La saison passée, il était arrivé à Barcelone dans la peau de leader du championnat du monde devant le tenant du titre Max Verstappen. Auteur d'une superbe séance de qualification, Charles Leclerc était parti en pole et il se dirigeait vers un nouveau succès. Mais c'était sans compter sur une terrible défaillance de son moteur. Ce dernier avait perdu toute puissance et Leclerc avait été contraint de rentrer au garage Ferrari au bout du 27ème tour de course. Un gros coup dur qui allait lui coûter très cher car derrière, Max Verstappen ne s'était pas fait prier.

Verstappen prend la tête