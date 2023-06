F1- Red Bull : Un énorme conseil dévoilé face à Verstappen

Benjamin Labrousse

Victorieux dimanche dernier à Monaco, Max Verstappen n’a jamais été inquiété sur le circuit urbain. De son côté, son coéquipier et principal concurrent Sergio Pérez a connu une course très compliquée. Alors que le Mexicain semblait être le seul pilote en capacité de concurrencer le Néerlandais, certains estiment qu’il n’en possède pas les moyens.

Après 6 manches disputées cette saison, Red Bull écrase tout sur son passage. Avec 4 victoires pour Max Verstappen et 2 pour Sergio Perez, l’écurie autrichienne ne laisse que très peu de place aux autres formations. Mais alors qu’une possible concurrence entre les deux coéquipiers semblait encore possible il y a quelques semaines, les deux victoires consécutives du Néerlandais à Miami et Monaco semblent confirmer la domination de ce dernier.

F1 : Senna, Prost… L’étrange comparaison sur Max Verstappen https://t.co/gmzojtSKue pic.twitter.com/dstgJGl9HC — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Pérez doit « s’incliner devant le génie de Verstappen » selon Martin Brundle

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , le commentateur de Sky Sports Martin Brundle a souhaité livrer un terrible constat sur Sergio Pérez. Selon lui, le Mexicain ne peut rivaliser avec le champion néerlandais. « Un crash est toujours possible sur ce genre de piste, même si Checo a gagné plusieurs courses en ville par le passé. Il possède sans doute les qualités pour briller sur ce terrain, mais il doit reconnaître le génie de Verstappen pour ne pas connaître d’autres déconvenues. Ce que j’ai appris en courant aux côtés de Michael Schumacher, Ayrton Senna ou Mika Häkkinen, c’est que je ne pouvais pas les concurrencer directement et qu’il valait mieux maximiser ma propre performance que d’essayer de les battre » .

« Il devrait se contenter d’assurer des deuxièmes places »