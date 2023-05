F1 : Hamilton recale Ferrari, Schumacher va être surclassé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les folles rumeurs qui ont circulé concernant la possibilité de voir Lewis Hamilton rejoindre Ferrari la saison prochaine, le septuple champion du monde a finalement annoncé qu'il resterait à Mercedes. L'occasion pour le pilote britannique de battre, voire d'améliorer, les records de précocité avec la même écurie. Au détriment de Michael Schumacher et de son hégémonie chez Ferrari.

Comme lorsque son contrat touche à son terme, Lewis Hamilton est au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Et alors qu'il est souvent question d'une retraite, le Britannique est cette fois-ci annoncé avec insistance du côté de Ferrari où les performances de Charles Leclerc et Carlos Sainz posent parfois question. Néanmoins, malgré l'engouement suscité par ces rumeurs, Lewis Hamilton a tenu à calmer tout le monde.

Lewis Hamilton va rester chez Mercedes

« Nous n’avons pas encore signé de nouveau contrat, mais nous y travaillons. Je suis chez Mercedes depuis 2013 et nous nous sommes tout de suite entendus. C’est une famille, Toto ne m’a jamais dit que je devais changer de telle ou telle manière. Il m’a toujours accepté pour qui je suis. Je tiens à cela », a confié Lewis Hamilton, tandis que Toto Wolff s'agace que « ces rumeurs reviennent tous les deux ans lorsque nous devons signer un nouveau contrat. Mais rien de tout cela n’est vrai. Nous discutons normalement et n’avons aucune contrainte de temps ». Par conséquent, le septuple champion va poursuivre sa collaboration avec Mercedes.

Les records de fidélité à une écurie vont être explosés

En 2013, Lewis Hamilton avait effectivement surpris tout le monde en quittant McLaren, son écurie de toujours, pour rejoindre Mercedes. Le temps a bien évidemment donné raison au Britannique qui a entamé son onzième saison avec l'écurie de la marque allemande. Un record qu'il partage avec Michael Schumacher, pilote Ferrari entre 1996 et 2006. En prolongeant son contrat, cela permettra donc à Lewis Hamilton de faire mieux avec au moins 12 saisons dans la même écurie. Les saisons étant plus longues, le Britannique détient en revanche déjà le record du nombre de GP disputés avec la même monoplace, à savoir 206 contre 179 pour Michael Schumacher. Un total qu'il va donc continuer à améliorer, comme peut-être ceux du nombre de victoires et de poles positions. Vainqueur à 82 reprises avec Mercedes, Hamilton devance encore une fois Schumacher (72 victoires avec Ferrari), comme avec ses 77 poles positions. Et bien évidemment avec ses 6 titres mondiaux glanés avec Mercedes, Lewis Hamilton détient le record de sacres avec la même écurie, devant Michael Schumacher, titré à 5 reprises avec Ferrari. Autrement dit, en prolongeant avec son écurie, le Britannique va encore améliorer ses records de fidélité, et les rendre probablement inaccessibles. Pendant que Fernando Alonso affole les compteurs de longévité, Lewis Hamilton brille par sa fidélité.