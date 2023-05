F1 : Ce terrible aveu de Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen était intouchable à Monaco ce week-end. Le double champion du monde a brillé sur un type de tracé où il concède être beaucoup moins fort que son coéquipier Sergio Pérez. C'est d'ailleurs ce qui pourrait faire les affaires du Mexicain au fil de la saison.

Le Grand Prix de Monaco a peut-être marqué un tournant dans cette saison 2023 de Formule 1. Promise à Sergio Pérez, le King of the Streets , l'étape monégasque a finalement joué en la faveur de Max Verstappen. Pourtant, le Néerlandais n'affichait pas autant de confiance que d'habitude. Les circuits urbains, ce n'est pas franchement la tasse de thé de Max Verstappen à l'inverse de son coéquipier qui a remporté cinq de ses six victoires en ville. Ce type de tracé est de plus en plus présent dans le calendrier et cela tend à poursuivre dans cette direction. Les circuits disparaissent au fil du temps et ça pourrait causer du tort à Max Verstappen qui reconnait la supériorité de Perez.

F1 : Hamilton fait des cauchemars à cause d'Ocon https://t.co/nQILrYgw2Y pic.twitter.com/485k24qD4a — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Certains circuits vous conviennent un peu mieux»

A l'occasion d'une conférence de presse tenue lors du Grand Prix de Miami, Max Verstappen a admis qu'il était moins à l'aise que Sergio Perez en ville. « Je pense que parfois, certains circuits vous conviennent un peu mieux. Et probablement pour Checo [Pérez], son style de conduite et la façon dont il aime la voiture conviennent un peu mieux à un circuit urbain », a déclaré le double champion du monde avant d'ajouter.

«Je n’aime pas vraiment les circuits urbains»