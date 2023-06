F1 : Hamilton chez Ferrari ? Il lâche une annonce tonitruante

Jean de Teyssière

Arrivé chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton est devenu avec cette écurie l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui vainqueur de 7 championnats du monde de Formule 1, l'heure est-elle venue de quitter Mercedes pour Ferrari ? C'est la rumeur qui enfle dans le paddock même si Lewis Hamilton, qui veut encore courir au moins cinq ans l'assure : il n'y a rien.

Au début du week-end du Grand Prix d'Espagne, Lewis Hamilton a accordé un entretien à L'Équipe durant lequel il évoque tous les sujets bouillants de son actualité. Son film, son absence de victoire depuis 2021 en passant évidemment par les rumeurs l'envoyant chez Ferrari, le Britannique a répondu à tout.

« Tant que vous ne l'entendez pas de ma bouche... »

Dans une interview accordée à L'Équipe , Lewis Hamilton est revenu sur la rumeur l'envoyant chez Ferrari : « Lorsqu’on est en négociations, il y a toujours des spéculations. Je ne sais même pas d’où sort cette histoire avec Ferrari et John Elkann. Tant que vous ne l’entendez pas de ma bouche, ce ne seront que des spéculations. Comme je le répète, nous travaillons avec Toto Wolff pour finaliser tout cela. Si cela prend un peu plus de temps, c’est parce que l’on veut améliorer les choses pour le futur. Je suis dans cette équipe depuis si longtemps ! On travaille donc à renouveler mon contrat. Vous savez, je ne m’occupe plus des détails. Je faisais cela avant et, mon Dieu, cela me prenait tellement de temps. C’était tellement stressant. Vous ne mesurez pas le nombre de détails qu’il faut vérifier. Alors désormais, j’ai des gens qui gèrent cela pour moi. Et je suis très content de la manière dont cela avance et où cela mène. »

« Je suis très motivé pour être là sur les 5 prochaines années »