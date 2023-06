F1 : Catastrophe chez Mercedes, Hamilton enrage

Pierrick Levallet

Comme lors de la saison 2022, Lewis Hamilton est très loin d'avoir une voiture capable de rivaliser avec celle de Max Verstappen en 2023. Rêvant d'un huitième sacre, le Britannique espère que Mercedes fera le nécessaire pour revenir sur les devants de la scène. Le pilote de 38 ans se désole d'ailleurs qu'ils aient mis autant de temps à se rendre compte des changements qu'il fallait faire.

La saison passée, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire. Avec l’arrivée de la nouvelle réglementation, Mercedes s’est retrouvée dépassée dans le développement de ses monoplaces. Résultat, la voiture de l’écurie allemande était très loin d’être aussi performante que les années précédentes. Ennuyé de longs mois par un souci de marsouinage, le septuple champion du monde s’est très vite fait une raison. Mais le Britannique espérait pouvoir rebondir et essayer d’aller chercher son huitième sacre dès 2023. Cependant, les évolutions ont été minimes chez Mercedes. Lewis Hamilton lutte donc encore en milieu de peloton, loin de Max Verstappen.

«C’est probablement du temps perdu»

Mais depuis quelques semaines, la direction du développement a pris un tout autre tournant. Le pilote de 38 ans. Les changements commencent à porter leurs fruits. Mais Lewis Hamilton se désole malgré tout que lui et son équipe aient mis autant temps à réaliser les modifications qu’il fallait faire. « La contribution que nous avons eue en tant qu’équipe, George et moi, au cours de la dernière année, ce sont ces conversations constantes du genre : ’Pourquoi est-ce que cette F1 ressemble à ça et la nôtre à ça ?’ ou ’Avons-nous essayé ça ?’ Nous avons maintenant les pontons plus larges qui sont plus dans la direction de Red Bull. Ce n’est pas ma décision d’aller dans cette direction. Mais c’est frustrant de voir qu’il faut parfois un an pour se dire qu’il faut changer des choses. C’est probablement du temps perdu. Et il était clair que lorsque nous avons mis la voiture en piste lors du premier test, c’était fondamentalement identique, vraiment, à la voiture de l’année dernière, à l’exception du rebond. C’est une sœur plus belle, toujours avec certaines des caractéristiques très similaires et comment elle se pilote, sans marsouinage » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est juste un long processus, malheureusement»