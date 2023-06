F1 : Incroyable, Hamilton va sécher une course pour Tom Cruise

Jean de Teyssière

Légende du sport automobile avec 7 titres de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton touche également au cinéma à ses heures perdues. En pleine production de son film, dans lequel figurera notamment Brad Pitt, le pilote britannique de Mercedes a également insisté sur le fait que si un Top Gun 3 se réalise, il raterai une course pour figurer aux côtés de Tom Cruise.

La reconversion de Lewis Hamilton est toute trouvée. Présent au Festival de Cannes en début de semaine, le septuple champion du monde de Formule 1 est actuellement en train de tourner un film sur la Formule 1. Avec Brad Pitt en personnage principal, le Britannique met les deux pieds dans l'univers cinématographique puisqu'il a annoncé qu'il voulait jouer dans le futur film de Tom Cruise : Top Gun 3.

« Peut-être irons-nous à Cannes avec notre film nous aussi »

Co-producteur de son film sur la F1 avec Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick), Lewis Hamilton a évoqué ce projet dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous avons un casting incroyable. C’est un tel privilège... parce que nous ne courions plus, nous avons passé toute la journée à passer en revue le scénario à Londres. Le fait de pouvoir m’asseoir avec Joe et Jerry, qui sont de véritables légendes, puis de regarder Brad travailler…. j’apprends tellement de choses tout au long du processus et j’apprécie encore plus ce qu’il faut faire pour créer un film. Je suis sûr que cela va continuer à grandir au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de spécial. Je suis allé à Cannes mardi et j’ai pu voir des grands comme Leo [Di Caprio], qui vient de sortir son film. Qui sait, peut-être irons-nous à Cannes avec notre film nous aussi, une fois qu’il sera sorti. »

F1 : Alpine fait une énorme annonce, Hamilton et Leclerc vont enrager https://t.co/K30L8UKXw1 pic.twitter.com/H0mFhLFOQG — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

« Si Top Gun 3 se fait un jour, je serai dedans, et je raterai une course pour ça »