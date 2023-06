F1 - GP d’Espagne : Mercedes sort du silence, Alonso peut trembler

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier à Monaco, Mercedes a réussi un grand coup. Parti respectivement 5ème et 8ème, Lewis Hamilton et George Russell ont réussi à finir finalement 4ème et 5ème. Alors que les Flèches d’Argent préparent certaines améliorations pour Barcelone, George Russell lui, souhaite absolument réussir à rattraper Fernando Alonso (Aston Martin).

Désormais âgé de 41 ans, Fernando Alonso est devenu en l’espace de 6 courses disputées, l’homme à abattre. Car si le duo de Red Bull (Verstappen-Perez), semble inatteignable, l’expérimenté pilote espagnol est désormais la référence derrière le Néerlandais notamment. Ainsi, George Russell (Mercedes), 5ème au championnat du monde, espère pouvoir concurrencer le vieux briscard de chez Aston Martin dimanche prochain à Barcelone.

George Russell souhaite « réduire l’écart » avec Fernando Alonso en course

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , George Russell estime qu’avec les nouvelles améliorations prévues par son écurie, l’objectif doit désormais être de rattraper l’Aston Martin de Fernando Alonso. « Je pense que lorsque vous regardez les performances pures, le samedi, nous sommes certainement derrière Aston Martin, Ferrari, parfois l’Alpine également. Le dimanche, nous sommes un peu plus proches d’Aston Martin. Ce sera un bon test ce week-end. Je pense que nous pouvons devancer Ferrari, réduire l’écart avec Fernando (Alonso) car il est définitivement très rapide, réduire l’écart avec Red Bull et obtenir la 2e place chez les constructeurs au final. Tout d’abord, nous n’avons pas eu de mauvaises surprises, c’était un point positif en soi. Ce sera le vrai test. Nous n’avons rien appris à Monaco, donc ce sera là que nous dessinerons une nouvelle base et nous en tirerons les leçons pour les développements à venir » .

George Russell très impliqué dans les améliorations prévues par Mercedes