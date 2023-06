F1 : Alpine fait une énorme annonce, Hamilton et Leclerc vont enrager

Jean de Teyssière

Au sortir d'une course haletante à Monaco le week-end dernier, Alpine avait surpris son monde en placant Esteban Ocon sur la troisième marche du podium. Le premier podium pour l'écurie française cette saison, et peut-être le début du rebond après un début d'exercice extrêmement compliqué. En tout cas chez Alpine, on croit à cette renaissance et on vise très haut lors du prochain Grand Prix à Barcelone ce dimanche.

Mis sous pression durant la majeure partie de la course avec en plus la pluie qui a fait son apparition à vingt tours de la fin, Esteban Ocon n'a pas tremblé pour monter sur la troisième marche du podium, derrière Max Verstappen, évidemment vainqueur et l'inusable Fernando Alonso. Une troisième place vécue comme un succès qui laisse dire à Alpine qu'ils sont capables de concurrencer Mercedes et Ferrari.

« Je m'attends à être devant Mercedes et avec Ferrari au prochain Grand Prix »

Directeur sportif d'Alpine, Alan Perman assure, dans des propos rapportés par motorsport.com que la nouvelle dynamique d'Alpine va perdurer à Barcelone : « A quoi je m'attend pour le Grand Prix de Barcelone ? La même chose qu'à Monaco, honnêtement. Ce n'est pas une voiture spécialement faite pour Monaco. C'est juste qu'avec les évolutions que l'on a mises dessus pour Imola et ce que l'on avait en plus ici, la voiture fonctionne bien. Je m'attends à être devant Mercedes et avec Ferrari au prochain Grand Prix. »

« Je ne vois pas pourquoi on ne concurrencerait pas Mercedes et Ferrari, comme on l'a fait à Monaco »