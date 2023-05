F1 : Gasly-Ocon, Alpine annonce du lourd pour la suite

Benjamin Labrousse

Lors du Grand Prix de Monaco le week-end dernier, Alpine a réalisé la meilleure performance de sa saison. Avec la 7ème place de Pierre Gasly mais surtout le podium obtenu par Esteban Ocon, l’écurie française s’est grandement rassurée après un début de saison compliqué. De quoi présager une belle réussite ce dimanche sur le circuit de Barcelone ?

3ème dimanche dernier à Monaco, Esteban Ocon a permis à son écurie de regagner en confiance. Avec 35 points au compteur, Alpine semble désormais sur la bonne lancée dans la course à la 5ème place du classement constructeurs. Dans des propos relayés par Motorsport.com , le team principal de l’écurie française Otmar Szafnauer s’est réjoui de la performance de ses pilotes.

Otmar Szafnauer « ravi » de la prestation d’Esteban Ocon à Monaco

« C’est toujours hors du commun de monter sur le podium en Formule 1 et il n’y a pas d’endroit plus spécial que Monaco compte tenu de son histoire et de son prestige » , affirme Otmar Szafnauer. « C’était donc tout simplement un exploit fantastique pour l’écurie et Esteban. Je suis ravi pour Esteban, qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à être performant sous haute pression. Il le méritait vraiment après un pilotage parfait au millimètre. Pierre a également très bien roulé toute la semaine pour cimenter cette belle prestation collective avec vingt-et-un point à notre actif. Félicitations encore à tout le monde à Enstone et Viry-Châtillon pour leur travail acharné et leur contribution dans ce résultat. Je voudrais aussi adresser mes félicitations à Gabriele Mini, l’un de nos pilotes de l’Academy, pour son excellent week-end avec la pole position et la victoire en course longue en Championnat FIA de Formule 3 » .

Alpine vise « une belle prestation » ce dimanche à Barcelone