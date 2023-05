F1 : Alpine s’enflamme pour Ocon, le boss calme tout le monde

Hugo Chirossel

Le week-end dernier lors du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon a réalisé l’exploit en terminant sur la troisième marche du podium, derrière Fernando Alonso et Max Verstappen. Pierre Gasly quant à lui a terminé à la septième position, des résultats qui satisfont forcément Laurent Rossi. Cependant, Monaco est un circuit particulier et le patron d’Alpine a rappelé qu’il y avait encore beaucoup de travail à effectuer.

« Je n'ai pas les mots, je suis encore sur mon petit nuage. On aurait signé pour un top 10 avec les deux voitures avant le week-end, on ne pensait pas avoir la performance pour faire partie de ce cercle fermé. On a fait un podium à Monaco, c'est un truc de fou . » Esteban Ocon était aux anges, à l’issue du Grand Prix de Monaco. Le Français a terminé troisième en Principauté, derrière Fernando Alonso (2e) et Max Verstappen (1er). Un excellent résultat pour Alpine, ajouté aux points récoltés par Pierre Gasly, septième à l’arrivée.

« Nous avons encore beaucoup de travail »

« Je suis heureux. Je suis heureux pour l’équipe », a déclaré Laurent Rossi après le Grand Prix de Monaco, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Cependant, le directeur général d’Alpine a tenu à rappeler qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire pour reproduire ce genre de performances : « Je ne vais pas dire que je veux qu’ils terminent troisièmes à chaque course, ce serait irréaliste, c’était Monaco, c’est spécial. J’adorerais ça, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Mais oui, il faut certainement être sérieux, appliqué, livrer une solide performance comme ils l’ont fait ce week-end - pilotes, ingénieurs, mécaniciens, tout le monde ici sur la piste et à Enstone et Viry. C’était solide, comme à Miami. Tout ce dont j’ai besoin, c’est qu’ils reproduisent ça. Je suis fier d’eux et ils devraient être fiers aussi . »

« Nous en saurons plus à Barcelone »