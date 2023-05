F1 : «Intouchable», Verstappen fait halluciner Alonso

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Red Bull domine les autres écuries de F1. Ce dimanche, Max Verstappen a rapporté une nouvelle victoire à l'équipe autrichienne après son succès à Monaco. Fernando Alonso garde d'ailleurs les pieds sur terre à l'approche du Grand Prix d'Espagne. Le pilote d'Aston Martin s'attend à une nouvelle domination de la part de Red Bull.

Après une domination nette en 2022, Red Bull est bien partie pour écraser les autres écuries en 2023. Pour le moment, tous les Grands Prix ont été remportés par Max Verstappen ou Sergio Pérez. Les deux pilotes de l’écurie autrichienne occupent d’ailleurs les deux premières places au classement des pilotes, avec un avantage pour le Néerlandais. Ce dernier s’est imposé à Monaco ce dimanche. Fernando Alonso s’attend d’ailleurs à une victoire de Red Bull en Espagne le week-end prochain.

F1 : Coup de poker signé Alonso, c’est la douche froide https://t.co/3iEi0VVEDA pic.twitter.com/BHFkiqVupz — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Nous avons vu Red Bull dominer»

« Le GP d’Espagne ? Je ne pense pas que je ne mettrai pas de pression sur mon équipe ou sur moi-même. Nous avons vu le rythme en course. Les qualifications étaient très serrées mais en course, nous avons vu Red Bull dominer à nouveau. Nous devons donc accepter que les choses se passeront le week-end prochain comme nous l’avons vu dans toutes les autres courses cette année, où Red Bull est intouchable » a avoué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous devons avoir les pieds sur terre»