F1 : Hamilton va prendre une fortune, c’est légendaire

Arnaud De Kanel

Les choses s'accélèrent chez Mercedes ! Après le Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton n'a pas caché son envie de rencontrer Toto Wolff pour prolonger au plus vite son contrat. Tout pourrait même se décanter ce lundi lors d'une réunion entre les deux hommes. En prolongeant avec Mercedes, Hamilton deviendrait le pilote le mieux payé de l'histoire.

« Je n’ai encore rien signé, mais je pense que nous rencontrons Toto demain (lundi), alors j’espère que nous pourrons faire quelque chose. Nous avons eu tellement de réunions et ce n’est qu’une autre des réunions que nous avons. Mais oui j’en ai une ’spéciale’ avec Toto sur le contrat. » Lewis Hamilton a tendu la main à Mercedes après le Grand Prix de Barcelone. Le septuple champion du monde veut prolonger et s'apprête donc à refuser la supposée offre de Ferrari et les presque 50M€ annuel qui l'attendait. C'est simple, il devrait gagner beaucoup plus avec Mercedes.

F1 - Mercato : Le verdict va tomber pour Hamilton https://t.co/zAhYCZvzfS pic.twitter.com/ZsO8dFdpMA — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Un salaire à 71M€ ?

Le dénouement est proche entre Lewis Hamilton et Mercedes. Les deux parties sont très optimistes et le Britannique devrait rempiler pour deux ans. En janvier dernier, Sportune révélait que le septuple champion du monde pourrait toucher un salaire record de 71M€ à l'année. Il s'agirait tout simplement de la plus grosse rémunération de l'histoire, le précédent record étant détenu par Kimi Raikkonen qui avait touché 61M€. Si on additionne le tout, Lewis Hamilton devrait toucher 142M€ sur deux ans, ce qui n'est pas un record dans l'histoire des contrats. Entre 2016 et 2020, le Britannique avait notamment perçu 210M€. Depuis 2019, Lewis Hamilton a depuis dépassé Michael Schumacher en terme de revenus accumulés en Formule 1. Il est donc le pilote qui a engrangé le plus d'argent dans l'histoire et s'apprête à devenir le pilote le mieux payé du paddock.

Hamilton va dépasser Verstappen

Lewis Hamilton devrait donc toucher 19M€ de plus que Max Verstappen. Actuellement, le double champion du monde en titre est le pilote le mieux payé de la grille. Mais pour combien de temps ? Une question de jours certainement. Le Britannique devrait récupérer son trône.



1- Max Verstappen (Red Bull) : 52 millions d’euros par an



2- Lewis Hamilton (Mercedes) : 33 millions d’euros par an (Prolongation annoncée à 71M€)



3- Charles Leclerc (Ferrari) : 23 millions d’euros par an



4- Lando Norris (McLaren) : 19 millions d’euros par an



5- Carlos Sainz (Ferrari) : 12 millions d’euros par an



6- Sergio Perez (Red Bull) : 10 millions d’euros par an



7- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 10 millions d’euros par an



8- George Russell (Mercedes) : 8 millions d’euros par an



9- Esteban Ocon (Alpine) : 6 millions d’euros par an



10- Pierre Gasly (Alpine) : 5 millions d’euros par an



11- Fernando Alonso (Aston Martin) : 5 millions d’euros par an



12- Kevin Magnussen (Haas) : 5 millions d’euros par an



13- Alex Albon (Williams) : 3 millions d’euros par an



14- Lance Stroll (Aston Martin) : 2 millions d’euros par an



15- Nico Hulkenberg (Haas) : 2 millions d’euros par an



16- Nyck de Vries (AlphaTauri) : 2 millions d’euros par an



17- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 2 millions d’euros par an



18- Oscar Piastri (McLaren) : 2 millions d’euros par an



19- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : 1 million d’euros par an



20- Logan Sargeant (Williams) : 1 million d’euros par an