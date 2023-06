F1 : Catastrophe pour Hamilton et Mercedes, une sanction tombe

Pierrick Levallet

Ce week-end de F1 est une réussite pour Mercedes. Lewis Hamilton et George Russell ont terminé sur le podium ce dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, derrière Max Verstappen qui s'est encore imposé. Mais la joie a été de courte durée pour l'écurie allemande, qui a écopé d'une sanction pour ne pas avoir suivi une procédure à la lettre.

Si Max Verstappen s’est encore imposé ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Mercedes a fait un grand bon en avant à Barcelone. Lewis Hamilton et George Russell ont en effet terminé à la deuxième et troisième place. Les améliorations sur la voiture semblent avoir portées leurs fruits pendant ce week-end de F1. Toutefois, la joie a été de courte durée chez Mercedes.

Mercedes écope d'une amende après le GP d'Espagne

Comme le rapporte NextGen-Auto , un représentant de Mercedes et les deux physiothérapeutes de Lewis Hamilton et George Russell ont été appelés pour voir les commissaires après le Grand Prix d’Espagne. Le motif de cette convocation serait liée à une violation de l’article 12.2.1.i du Code Sportif International et la gestion de la présence des physiothérapeutes, concernant les procédures d’après-course. « Les physiothérapeutes des pilotes doivent attendre à l’extérieur de la salle de récupération derrière le podium jusqu’à la fin de la cérémonie du podium en suivant les instructions données à toutes les équipes par le délégué des médias » est-il stipulé.

