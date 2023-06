F1 : Plombé par Verstappen, Red Bull recadre Pérez

Hugo Chirossel

Alors que le Grand Prix de Barcelone se tient ce dimanche, Max Verstappen s’élancera de la pole position. Le Néerlandais s’est imposé samedi lors de la séance de qualifications, tandis que son coéquipier quant à lui partira de la onzième place sur la grille de départ. Helmut Marko a invité Sergio Pérez à se ressaisir et à ne plus penser au titre de champion du monde.

Grand artisan des deux titres de champion du monde consécutifs de Max Verstappen, Sergio Pérez espérait se mêler à la lutte pour le sacre mondial cette saison. Mais après avoir remporté deux des quatre premiers Grand Prix de l'année, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, le Mexicain traverse une période plus délicate. Après d’une séance de qualifications totalement ratée le week-end dernier à Monaco, il a une nouvelle fois été en difficulté samedi à Barcelone.

«Il croyait au rêve d’un titre de champion, mais il est temps pour lui de se réveiller»

En effet, Sergio Pérez partira de la 11e place sur la grille de départ ce dimanche, lors du Grand prix de Barcelone, alors que Max Verstappen quant à lui s’élancera de la pole position. « Ça ne va pas très bien pour Checo depuis Monte-Carlo », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Il doit se concentrer davantage sur la course et non sur le titre. J’espère qu’il reprendra ses esprits. Tout au long du week-end, Sergio est trois à cinq dixièmes plus lent que Max. C’est le deuxième week-end consécutif qu’il a des problèmes. Il croyait au rêve d’un titre de champion, mais il est temps pour lui de se réveiller. Je suis sûr qu’il peut le gérer . »

