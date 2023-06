F1 : Alonso balance, Gasly puni

Arnaud De Kanel

Auteur du quatrième temps en qualifications, Pierre Gasly avait réalisé sa meilleure séance depuis le début de saison à Barcelone. Coupable d'avoir gêné Charles Leclerc lors du tour lancé du Monégasque, le Rouennais risquait une pénalité de trois places avant que Fernando Alonso ne le dénonce. La sanction a doublé pour Gasly qui s'élancera depuis la 10ème position.

« On fait une deuxième ligne, 4ème temps en qualif, ce qui est extrêmement bien. On progresse tous les weekends c’est ce qu’on veut et c’est seulement le début de saison, ce qui m’importe c’est d’évoluer avec l’équipe, de montrer qu’on est performant, et aujourd’hui on l’est donc c’est ce qu’il faut retenir. Après le reste, on va analyser une fois que j’aurais un peu plus de temps, je n’ai pas eu le moment encore. On est à 8 centièmes de la 2ème place, c’était vraiment très très bien, on s’attend à se battre avec les voitures qui nous entourent donc il y a une très grosse carte à jouer pour demain. » Pierre Gasly ne se doutait pas qu'il allait écoper d'une double sanction à ce moment-là. Dénoncé par Fernando Alonso, le Français se retrouve très mal placé.

Alonso além de piloto é comissário: Falou sobre a manobra em que Gasly atrapalhou Verstappen e já falou qual será a punição: 3 posições no grid pic.twitter.com/DlrNulHOjh — Blog Fórmula 1 🏁 | Fan Page (@blog_formula1) June 3, 2023

Gasly sanctionné, Russell réprimandé

Pierre Gasly allait se faire sanctionner de trois places après avoir malencontreusement gêné Charles Leclerc. Mais le pilote Alpine a vu sa peine doubler car Fernando Alonso a alerté son équipe à la radio. L'Espagnol a indiqué que Gasly avait manifestement gêné Max Verstappen. « Gros blocage de l'Alpine lors du dépassement de Verstappen. Assez gros blocage selon moi, cela doit coûter trois places », a lâché Fernando Alonso, pas très classe sur le coup. Pierre Gasly a donc écopé de six places de pénalités et il s'élancera du 10ème rang. De son côté, George Russell a été réprimandé suite à son accrochage avec Lewis Hamilton. Le Français l'a mauvaise, mais il ne perd pas espoir.

«Je suis convaincu que nous pouvons encore faire une bonne course»