F1 : Grosse désillusion pour Alonso, la raison est dévoilée

Arnaud De Kanel

De retour dans son pays, Fernando Alonso avait espoir de faire bonne figure sur les qualifications du Grand Prix de Barcelone. Mais l'Espagnol s'est manqué et il n'a signé que le 9ème temps de la journée. Un gros coup dur pour le double champion du monde qui s'explique par un fond plat endommagé.

Fernando Alonso a vécu sa première grosse désillusion de la saison lors que qualifications ce samedi à Barcelone. Alors qu'il comptait réaliser un très gros temps pour augmenter ses chances de victoire dimanche face à Max Verstappen, le natif d'Oviedo est parti à la faute en Q1. Son Aston Martin a fini dans les graviers et son fond plat a été considérablement endommagé, ce qui l'a forcément empêché d'atteindre son objectif.

«Ce n’était pas mon meilleur samedi»

« Les dégâts valaient quelques dixièmes, pas plus que ça. Les gars ont fait du bon travail en essayant de le réparer à chaque fois que nous allions au garage. Le dernier tour de la Q3 a été assez compétitif, mais j’ai également traversé la partie humide du virage 10, donc ce n’était pas mon meilleur samedi. Sinon j’aurais pu être en première ligne je crois. J’espère un bon dimanche demain », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il sait que le podium sera difficilement inatteignable.

Alonso vise le top 5