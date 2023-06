F1 : La terrible annonce d’Hamilton, Mercedes peut trembler

Benjamin Labrousse

12ème et 11ème des deux premières séances d’essais libres à Barcelone ce vendredi, Lewis Hamilton ne s’est clairement pas rassuré. Le septuple champion du monde britannique ne semble pas à l’aise avec les nouvelles modifications apportées à sa monoplace, et a même laissé présager le pire pour Mercedes en vue des qualifications.

Dimanche dernier à Monaco, Mercedes a réalisé un grand coup. Les Flèches d’Argent ont terminé à la 4ème et à la 5ème place malgré des qualifications en dents de scie. Mais à l’instar de Ferrari, l’écurie allemande souhaite franchir un nouveau palier en cette saison 2023. Pour cela, plusieurs modifications sont attendues au niveau de la W14, des modifications qui n’ont pas vraiment eu l’effet impacté en essais libre, notamment pour Hamilton.

Lewis Hamilton craint le pire pour les qualifications à Barcelone

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Lewis Hamilton s’est montré pessimiste quant à la suite de son week-end à Barcelone. « Je pense qu'avec le rythme que j'avais aujourd'hui, ce sera difficile pour moi d'entrer dans le top 10. Mais j'espère que nous ferons des changements pour demain. Je pense que nous sommes très proches les uns des autres, de la P5 à la P10. C'est impressionnant de voir les améliorations apportées par tout le monde autour de nous. Si l'on regarde (Esteban) Ocon, les Alpines se comportent très bien. Nous avons vu que l'Aston Martin est deuxième juste derrière la Red Bull, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. Ce ne sera donc pas facile, c'est certain » .

Mercedes moins à l’aise en essais libre qu’en qualifications selon Russell