F1 : Pérez lâche une énorme annonce, Verstappen va trembler

Jean de Teyssière

Après un Grand Prix de Monaco très compliqué, Sergio Pérez pourrait avoir dit adieu au titre. Le Mexicain a débuté la course en dernière position suite à son accident durant les qualifications et n'a pas réussi à faire une remontée fantastique pour au moins finir dans les points (16ème). Malgré tout, il prévient Max Verstappen car il croit encore au titre.

Au classement du championnat des pilotes, Sergio Pérez figure à la deuxième place, avec 105 points mais sa seizième place à Monaco a permis à Max Verstappen de creuser l'écart en tête du classement (144 points) et à Fernando Alonso, troisième, de le réduire (93 points). Malgré ce faux pas, Sergio Pérez ne se montre pas abattu, bien au contraire.

« Mais le positif, c'est que nous avons la vitesse pour renverser la situation »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Sergio Pérez évoque son niveau de conduite cette saison : « Parce que la vitesse est là. Si cet accident s'était produit quand j'étais à une demi-seconde, je serais plus inquiet. Mais le positif, c'est que nous avons la vitesse pour renverser la situation. »

F1 : Hamilton veut battre Schumacher, Verstappen peut tout gâcher https://t.co/aVqKVsvQ47 pic.twitter.com/UzKmq2B30b — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« Je fais jeu égal avec Max »