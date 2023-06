F1 : Une catastrophe annoncée pour Red Bull et Verstappen

Benjamin Labrousse

Red Bull aura connu un week-end mitigé à Monaco. Malgré la 4ème victoire de la saison de Max Verstappen, Sergio Pérez a quant à lui, connu une course cauchemardesque. Parti 20ème après un accident lors des qualifications, le Mexicain a terminé 16ème, et souhaite rebondir ce dimanche à Barcelone. Mais l'écurie autrichienne pourrait peut-être connaître sa première défaite lors du GP d’Espagne.

Ce dimanche, la Formule 1 reprend ses droits. Après un Grand Prix de Monaco dominé du début à la fin par Max Verstappen, les pilotes se veulent revanchards à Barcelone. Car le circuit urbain monégasque ne laisse que rarement place aux explications entre ces derniers, alors que lors du Grand Prix d’Espagne, les rebondissements sont attendus.

F1 : Senna, Prost… L’étrange comparaison sur Max Verstappen https://t.co/gmzojtSKue pic.twitter.com/dstgJGl9HC — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

« Tout peut arriver » à Barcelone selon Perez

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Sergio Pérez est d’abord revenu sur sa piètre performance du week-end dernier à Monaco. « Je veux maximiser mon week-end, je ne veux pas trop penser au championnat mais maximiser chaque week-end. Je veux avoir la meilleure position possible et partir de cela. Tout peut arriver, il reste beaucoup de courses devant et tout peut changer. Le rythme est là, ce qui est le plus positif, et je dois partir de cette base. J’ai appris que j’aurais dû y aller un peu plus doucement. Tout était trop tard, c’était une combinaison de choses. Nous avons décidé à la dernière minute de faire ce tour et ensuite nous avons eu l’Alpine juste devant nous qui a pris tout le vent arrière sur le freinage. Ne pas prendre de décisions de dernière minute nous aidera aussi, mais j’aurais dû mieux anticiper la situation » .

Sergio Perez l’affirme, « les autres vont se rapprocher » dès Barcelone