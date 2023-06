F1 : Dézingué par Alonso, Ocon lâche sa réponse

Thibault Morlain

Coéquipiers chez Alpine jusqu'à la saison dernière, Esteban Ocon et Fernando Alonso n'étaient toutefois pas les meilleurs amis du monde. Les tensions étaient palpables et les rancoeurs semblent encore présentes. Récemment, le désormais pilote Aston Martin avait lâché quelques critiques à l'encontre du Français. Voilà qu'Ocon a répondu à ces attaques.

Chez Alpine, avant Pierre Gasly, Esteban Ocon a fait la paire avec Fernando Alonso. Pour son retour en Formule 1, l'Espagnol avait donc choisi d'intégrer l'écurie française. Problème, entre les deux pilotes, la relation était loin d'être cordiale. En effet, que ce soit sur ou en dehors de la piste, Ocon et Alonso ne s'appréciaient pas énormément et ils ne s'en cachaient pas forcément. Désormais chez Aston Martin, le double champion du monde semble d'ailleurs garder cela encore en travers de la gorge. « Lance Stroll est un pilote qui pense à l’équipe, comme nous l’avons vu à Bakou. L’année dernière, j’ai peut-être eu le contraire. Mon coéquipier a toujours agi comme si j’étais la première cible. Donc, cela n’a évidemment pas été bénéfique pour l’équipe », expliquait récemment Fernando Alonso.

« J’ai énormément de respect pour lui »

Attaqué par Fernando Alonso, Esteban Ocon a fini par répondre. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote français d'Alpine a alors confié : « La presse aime beaucoup parler mais tout se passe bien. J’ai énormément de respect pour lui et j’en aurai toujours. Maintenant, nous sommes proches en piste. Pas aussi proches de lui que nous le souhaiterions, mais nous sommes en compétition sur la piste. Je me battais contre lui à Barcelone ».

« Fernando connaît une saison fantastique, je le respecte »