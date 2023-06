F1 : Verstappen ruiné ? Une terrible annonce tombe

Benjamin Labrousse

Max Verstappen semble bien parti pour conquérir un troisième titre de champion du monde consécutif. Après sept manches disputées, le Néerlandais en a remporté cinq, et possède 53 points d’avance sur son coéquipier Sergio Perez. Mais sur le plan extra-sportif, le champion de chez Red Bull a reçu un gros coup dur en apprenant la perte de l’un de ses plus gros sponsors.

En 2019, le monde de la Formule 1 connaissait un énorme bouleversement. En effet, cette année-là correspondait avec la diffusion de la première saison de la série Netflix « Formula 1 : Drive to Survive » . Le géant Américain permettait alors d’entrer dans les coulisses des différentes écuries, mais développait alors également un intérêt du grand public envers la discipline. Si c’était déjà le cas il y a plusieurs années, les pilotes sont depuis devenus extrêmement populaires, incluant bien évidemment de nouveaux enjeux marketing les concernant.

F1 : «Une autre planète», Red Bull s’enflamme pour Verstappen https://t.co/k9xJyiyiud pic.twitter.com/rYjM7AmC8g — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Max Verstappen ne sera plus sponsorisé par Jumbo

Vedette incontestée aux Pays-Bas, Max Verstappen est depuis ses débuts en Formule 3, sponsorisé par le géant hollandais Jumbo . Mais alors que l’immense chaîne de supermarchés a décidé de stopper ses activités de sponsoring dans le milieu de la Formule 1, le CEO Tom Van Veen s’est exprimé à ce sujet. « Max est bien sûr un héros populaire, mais il agit sur la scène mondiale absolue alors que nous sommes un très bon distributeur alimentaire uniquement implanté aux Pays-Bas et un peu en Belgique » , affirme ce dernier dans des propos relayés par l’Auto Journal .

Jumbo «n’a plus rien à gagner» en sponsorisant Verstappen