F1 : Verstappen domine tout le monde, Red Bull dévoile son secret

Jean de Teyssière

Max Verstappen a une nouvelle fois marcher sur l'eau en Formule 1. Vainqueur de son cinquième Grand Prix de la saison en Espagne, en sept courses, le Néerlandais s'est même offert le luxe de réaliser le Grand Chelem (pole position, meilleur tour de course et 1er du début à la fin de la course), son troisième de sa carrière. Comment expliquer une telle domination ? Christian Horner, directeur de Red Bull a révélé le secret.

Incroyable Max Verstappen. 1er lors des essais, lors des qualifications puis lors de la totalité de la course, le Néerlandais a écrasé toute concurrence lors du Grand Prix d'Espagne. Auteur d'un Grand Chelem, le troisième de sa carrière, la folie Max Verstappen est expliquée par celui qui le connaît le mieux : le directeur de Red Bull, Christian Horner.

« Ce qui est passionnant, c'est qu'il ne cesse de s'améliorer »

Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull avoue un drôle d'exemple pour prouver que Max Verstappen est hors du commun, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « En 2016, il était très brut, incroyablement rapide et immensément et naturellement talentueux. Il a toujours cette vitesse naturelle et ces énormes capacités, mais ce qu’il a maintenant, c’est l’expérience et la rondeur. La capacité qu’il a, lorsqu’il reconnaît la sonnerie du téléphone d’Helmut Marko dans la voiture, il a juste cette bande passante supplémentaire qui le place à un autre niveau. Ce qui est passionnant avec lui, c’est qu’il ne cesse de s’améliorer. »

«La capacité de Max dans la voiture est vraiment impressionnante»