F1 : Hamilton frôle la catastrophe, il monte au créneau

Lors du Grand Prix d'Espagne ce dimanche, Lewis Hamilton a frôlé la catastrophe. Le septuple champion du monde a été impliqué dans un accrochage avec Lando Norris dès le premier tour de la course. Plus de peur que de mal finalement, même si le pilote de McLaren a dû rentrer au stand immédiatement. Le Britannique est d'ailleurs revenu sur ce contact après la course.

Ce dimanche, Lewis Hamilton a obtenu un bon résultat pour Mercedes. Le septuple champion du monde a en effet terminé à la deuxième place derrière Max Verstappen lors du Grand Prix d’Espagne. Mais la course de Barcelone aurait pu virer à la catastrophe pour le Britannique. Le pilote de 38 ans a en effet été impliqué dans un accrochage avec Lando Norris dès le premier tour. Plus de peur que de mal au final entre les deux Britanniques, même si le pilote de McLaren a dû rentrer au stand pour réparer les dégâts sur sa voiture. 17e à l’issue du Grand Prix, Lando Norris est revenu sur son incident de course avec son compatriote.

«On s'attendait à vivre une journée très difficile»

« Est-ce que les points auraient été possibles sans l’accrochage avec Hamilton ? Probablement pas, non. Parce que nous sommes lents, nous l'avons été toute la saison. Je ne sais pas, il n'y a rien d'autre à dire. Hier, c'était une journée particulière. Certaines bonnes équipes ont eu beaucoup de mal et d'autres moins bonnes ont fait un meilleur travail, donc c'était juste une journée bizarre ; les gens ont fait beaucoup d'erreurs et nous avons capitalisé là-dessus. En dehors de cela, nous avons été à la traîne toute la saison, en ayant du mal à terminer dans les points lors de la moitié des courses. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui s'est passé. On s'attendait à vivre une journée très difficile aujourd'hui » a expliqué Lando Norris dans des propos rapportés par Motorsport.com .

