F1 : Hamilton veut faire tomber Verstappen, l’incroyable annonce

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton est peut-être enfin en train de faire son retour sur les devants de la scène en F1. Ce dimanche, le pilote de Mercedes a terminé à la deuxième place lors du Grand Prix d'Espagne. Le Britannique a particulièrement aimé sa voiture. Il n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son équipe pour le travail accompli, avant de rappeler son objectif de rattraper Red Bull et Max Verstappen.

Ce dimanche, presque tout a réussi à Lewis Hamilton. Le Britannique n’y arrivait pas avec sa Mercedes depuis le début de saison. Mais les récentes modifications de l’écurie allemande sur sa voiture semblent avoir été bénéfiques. Le septuple champion du monde a terminé le Grand Prix d’Espagne à la deuxième position, derrière l’insaisissable Max Verstappen. Le pilote de 38 ans a marqué des points précieux pour son équipe et a peut-être signé le début de son retour sur les devants de la scène en F1. Après son podium, Lewis Hamilton n’a pas caché sa joie.

«J’ai vraiment apprécié la course»

« J’espère que tout le monde à l’usine et à la maison est fier du travail extraordinaire qui a été accompli. La voiture m’a procuré de bonnes sensations. Ceci étant dit, nous avons certainement des mesures à prendre pour réduire l’écart avec les Red Bull. Mais c’est bien plus que ce à quoi je m’attendais et j’ai vraiment apprécié la course. Si vous êtes rapide à Barcelone, vous devriez l’être ailleurs. Mais je pense que la façon dont ces voitures fonctionnent est qu’elles ont une fenêtre de travail plus étroite, donc il y aura des circuits où elles ne fonctionneront peut-être pas. J’espère que ce ne sera pas le cas et qu’elles seront aussi fortes que ce week-end » a d’abord confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«J’espère qu’à un moment donné, nous pourrons rattraper ces Red Bull»