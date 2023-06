F1 : Alonso vaincu, il lâche une grosse annonce

Benjamin Labrousse

Ce dimanche aura lieu la 6ème manche du championnat du monde de Formule 1 (15h). Sur le circuit de Barcelone, les pilotes aspirent à briller, comme c’est le cas pour Fernando Alonso, véritable révélation du début de saison. Le pilote espagnol de chez Aston Martin partira pour la première fois derrière son coéquipier Lance Stroll, mais se veut optimiste pour la course.

Le Grand Prix d’Espagne n’a pas encore démarré que les promesses entourant la course sont nombreuses. Et pour cause, ce samedi, la séance de qualifications sur le circuit de Barcelone a laissé place à de nombreux rebondissements. À commencer par l’élimination en Q1 de Charles Leclerc (Ferrari), puis en Q2 de George Russell (Mercedes) et de Sergio Perez (Red Bull), qui partiront respectivement 12ème et 11ème sur la grille de départ. La sensation est également de taille du côté d’Aston Martin, puisque Lance Stroll s’élancera depuis la 5ème position tandis que Fernando Alonso partira 8ème, lui qui était pourtant habitué aux 3 premières positions sur la grille. Visiblement pas de quoi inquiéter le principal intéressé...

«Ce n’était pas mon meilleur samedi» Alonso lucide sur sa performance en qualification

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Fernando Alonso est revenu sur sa séance de qualifications plutôt compliquée. « Les dégâts valaient quelques dixièmes, pas plus que ça. Les gars ont fait du bon travail en essayant de réparer le fond plat à chaque fois que je rentrais au garage. Le dernier tour de la Q3 était assez compétitif, mais j’ai également traversé la partie humide du virage 10, donc ce n’était pas mon meilleur samedi. Sinon, je crois que j’aurais pu être en première ligne. J’espère connaître un bon dimanche » .

Alonso l’affirme, «le podium est cette fois-ci un peu loin» à Barcelone