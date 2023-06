F1 : Hamilton menace Red Bull, Verstappen s'en moque

Jean de Teyssière

Ce week-end a eu lieu la septième course de l'année. Comme depuis le début de la saison, c'est un pilote Red Bull qui a remporté la 13ème édition de ce Grand Prix se déroulant à Barcelone. Mais cette fois-ci, Mercedes a été performante, ayant bien mis à profit les améliorations effectuées sur la monoplace. Lewis Hamilton a terminé deuxième et George Russell troisième. Suite à cette course, le septuple champion du monde a avoué vouloir se rapprocher de Max Verstappen, qui ne semble pas plus inquiet que ça.

En Espagne, Lewis Hamilton a réussi à monter sur la deuxième marche du podium pour la deuxième fois cette saison après le Grand Prix d'Australie. Mais le plafond de verre pour tous les pilotes cette année semble être d'arriver à battre Red Bull, qui a remporté les sept premières courses de la saison. Hamilton y croit pourtant.

« J'aimerai être à la place de Max »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton évoque son état d'esprit et de forme après sa belle deuxième place au Grand Prix d'Espagne : « Je suis plus concentré sur le fait de m’assurer que l’année prochaine, nous aurons la voiture pour les défier dès le premier jour. Et plus nous continuerons à pousser cette voiture cette année, plus cela aura un impact sur l’année prochaine, d’une certaine manière. Mais plus nous en apprenons sur cette voiture, plus cela nous met dans la bonne direction. Il s’agit de trouver le bon équilibre. Ils sont tellement en avance - et Max continuera à gagner cette année. Aussi, cela signifie qu’ils peuvent commencer leur développement pour l’année prochaine plus tôt que n’importe qui d’autre, si ce n’est pas déjà fait, et c’est là le danger. Nous devons donc continuer à travailler dur tout en essayant de trouver le bon équilibre. Pour ma part, je me sens en forme et en bonne santé et j’ai fait une course très solide, très solide. Et, oui, je veux continuer aussi longtemps que possible. Mais je veux être là où il est [à la place de Max Verstappen]. Et ou faire la course avec lui au moins. Donc je suis super, super concentré sur le fait d’arriver à ce point et ouais, un long chemin à parcourir. Mais il y a du temps. »

« Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de Mercedes »