F1 : La demande hallucinante de Red Bull à Verstappen

Max Verstappen était en démonstration ce week-end à Barcelone. Le pilote néerlandais a signé la 40ème victoire de sa carrière, sa 3ème en Catalogne, au terme d'une course où il n'a jamais été inquiété. Le double champion du monde possédait tellement d'avance que Red Bull lui a ordonné de lever le pied sur la fin.

La balade se poursuit pour Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le double champion du monde en titre a écrasé la concurrence à Barcelone en signant le 3ème Grand Chelem de sa carrière (pole position, meilleur tour, victoire et en tête de bout en bout), et son 6ème hat-trick (pole position, meilleur tour et victoire). Le Néerlandais était encore au dessus du lot ce week-end mais il aurait pu être sanctionné. Il avait reçu trois avertissements pour des dépassements de piste et Red Bull lui avait alors demandé de ralentir pour s'éviter des sueurs froides. Entêté à réaliser le meilleur tour, Max Verstappen a continué à attaquer malgré les consignes de son écurie.

«Vous n’arrivez pas à lui faire comprendre ce genre de choses»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Helmut Marko a révélé que Max Verstappen avait agi contre les demandes de Red Bull. « Il a insisté pour aller chercher le point supplémentaire, même si ses pneus n’étaient plus aussi bons que ceux de Checo [Pérez], car nous ne voulions pas qu’il le fasse. Vous n’arrivez pas à lui faire comprendre ce genre de choses. Il a reçu trois avertissements et nous ne voulions pas risquer quoi que ce soit dans une telle situation. Mais on ne peut pas lui en vouloir », a avoué l'Autrichien. Chaque point est bon à prendre pour Max Verstappen qui commence à faire le trou au championnat du monde.

Verstappen s'envole au classement