F1 - Mercato : Ferrari reçoit un gros coup de pression

Arnaud De Kanel

Au début de saison compliqué de Ferrari est récemment venu s'ajouter la folle rumeur d'une arrivée de Lewis Hamilton dès la saison prochaine. Le Britannique représente une menace sérieuse pour Carlos Sainz car il pourrait former un duo avec Charles Leclerc. D'ailleurs, l'Espagnol veut que son avenir soit clarifié le plus vite possible.

Ferrari enchaine les déceptions cette saison. Deuxième force du plateau en 2022, La Scuderia se retrouve désormais dépassée par Aston Martin et Mercedes. L'écurie italienne baigne dans une atmosphère assez tendue puisque l'avenir de ses pilotes serait menacé par Lewis Hamilton. Selon le Daily Mail , Ferrari aurait proposé un énorme contrat au septuple champion du monde. Cela n'effraie pas particulièrement Carlos Sainz qui veut malgré tout que sa situation contractuelle soit rapidement réglée. L'Espagnol a mis la pression à Ferrari.

«Que tout soit réglé»

« Évidemment, je ne veux pas révéler quelles sont mes stratégies en termes de négociations contractuelles parce que c’est quelque chose que je ne divulgue jamais. Mais si vous m’avez entendu dans mes interviews dans le passé, j’ai toujours dit que j’aimais entrer dans une saison de F1 en sachant où je vais courir l’année d’après parce que j’ai vécu cette expérience chez Renault et je n’ai pas apprécié. Pas du tout. Que tout soit réglé c’est la cible. Pas nécessairement cette année, mais avant le début de l’année prochaine ou au début de l’année prochaine », a lâché Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . En fin de contrat en 2024, il ne se soucie pas de la rumeur Lewis Hamilton.

«Il y a toujours ce genre de rumeurs»