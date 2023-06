F1 : Mercedes frappe un gros coup, il s'enflamme

Jean de Teyssière

Ce week-end avait lieu le septième Grand Prix de la saison, à Barcelone. Si Max Verstappen et Red Bull ont une nouvelle fois remporté une course, l'une des images fortes reste la remontée incroyable de George Russell. Parti à la 12ème place après une difficile séance de qualification, le Britannique a réussi à terminer sur la troisième marche du podium, derrière son coéquipier Max Verstappen. Et il a rendu un bel hommage à son équipe.

Le Grand Prix d'Espagne a vu la victoire de Max Verstappen, sa cinquième cette saison. Mais il a aussi peut-être vu le début du renouveau de Mercedes avec la deuxième place de Lewis Hamilton et la troisième de George Russell. Ce dernier a d'ailleurs réussi une magnifique course, lui qui était parti de la 12ème place.

« Je pensais que nous pouvions nous battre pour la 5-6ème place »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , George Russell raconte comment il a vécu les heures entre la fin des qualifications et la course : « Après les qualifications, nous savions que ce serait un défi, mais le matin nous nous sommes réveillés avec un peu plus de positivité et je pensais que nous pouvions certainement nous battre pour la 5e ou 6e place. Je pensais que la 3e place serait un peu hors de portée - mais la voiture était vraiment, vraiment super ; l’équipe a fait du bon travail avec la stratégie et c’était une course vraiment satisfaisante, avec de bons dépassements. Pour être honnête, j’ai pensé assez tôt que le podium était possible. Même après le premier relais, j’ai cru que c’était possible quand j’ai vu les autres voitures rentrer aux stands : mes pneus se sentaient bien, la voiture se sentait bien, donc même après deux tours j’ai pensé, ’vous savez quoi, on peut le faire’. »

« Je remercie énormément toute l'équipe d'avoir amené ces évolutions »