F1 : Nouveau fiasco chez Ferrari, Leclerc est à bout

Arnaud De Kanel

Ferrari enchaine les désillusions. A Barcelone, Charles Leclerc s'est élancé depuis la voie des stands et malgré une remontée, il n'est pas parvenu à entrer dans les points. Le Monégasque est dans l'incompréhension la plus totale après ce nouveau fiasco.

Les week-ends se suivent et se ressemblent chez Ferrari. La Scuderia a essuyé un nouvel échec à Barcelone dimanche et doit se contenter de la maigre cinquième place de Carlos Sainz pourtant deuxième sur la grille. Pour Charles Leclerc, c'est encore pire. Le vice-champion du monde 2022 a raté ses qualifications et Ferrari avait décidé de changer sa boite de vitesse. Parti depuis la voie des stands, le Monégasque a franchi la ligne d'arrivée en 11ème position malgré tous ses efforts. Il ne comprend pas ce qui cloche avec sa Ferrari.

«Nous faisons quelque chose de mal»

« Je ne comprends pas ce que nous faisons de mal, mais nous faisons quelque chose de mal. J’ai utilisé un premier train de pneus durs en début de course puis un deuxième dans le dernier relais, je faisais la même chose mais la voiture se comportait d’une manière complètement différente. Nous devons comprendre et travailler, mais cela fait quelques courses maintenant que nous luttons avec les conditions ou que nous avons une voiture capricieuse », a concédé Charles Leclerc dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Le Monégasque a vécu un calvaire.

«J’ai l’impression que nous avons eu du mal tout le week-end»