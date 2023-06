F1 : Verstappen peut réaliser un coup énorme

Arnaud De Kanel

La grille du Grand Prix de Barcelone est connue. L'après-midi de qualifications a réservé plusieurs surprises, une bonne pour Lando Norris, une très mauvaise pour George Russell et surtout Sergio Pérez. Le Mexicain partira très loin et il peut voir Max Verstappen, auteur de la pole, s'envoler au classement.

Une semaine après le Grand Prix de Monaco, le paddock fait escale à Barcelone et retrouve enfin un véritable circuit automobile et non un circuit urbain. Cette fois-ci, il y aura de la place pour dépasser. Sergio Pérez peut en profiter pour espérer limiter la casse car Max Verstappen ne s'est pas fait prier pour signer une nouvelle pole position.

Verstappen peut faire le trou

Max Verstappen a écrasé les qualifications ce samedi à Barcelone. Le Néerlandais le reconnait lui-même, sa Red Bull était trop forte. « La voiture était vraiment bonne et j’aurais pu faire mieux dans mon dernier tour mais on a stoppé car on avait la pole. Les qualifications étaient vraiment difficiles avec la météo mais une fois que ça a commencé à sécher, ça allait. Et en Q3, ma voiture était sur des rails. C’était vraiment agréable à piloter aujourd’hui », a déclaré le double champion du monde. Une sourire qui contraste avec la miné défaite de Sergio Pérez, encore passé à côté de ses qualifications. « Je ne comprends pas cet écart. Ma voiture est difficile à conduire depuis hier. J’étais perdu. Je pensais sauver la Q3 mais non », a lâché le Mexicain. Charles Leclerc a connu une énorme désillusion en signant le 19ème temps, tout comme Fernando Alonso, 9ème, et George Russell, 12ème. Auteur du quatrième temps, Pierre Gasly a écopé d'une lourde sanction et il s'élancera du 10ème rang. Esteban Ocon a encore répondu présent.

La grille à Barcelone

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Carlos Sainz (Ferrari)

3 - Lando Norris (McLaren)

4 - Lewis Hamilton (Mercedes)

5 - Lance Stroll (Aston Martin)

6 - Esteban Ocon (Alpine)

7 - Nico Hülkenberg (Haas)

8 - Fernando Alonso (Aston Martin)

9 - Oscar Piastri (McLaren)

10 - Pierre Gasly (Alpine)

11 - Sergio Pérez (Red Bull)

12 - George Russell (Mercedes)

13 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14 - Nyck de Vries (AlphaTauri)

15 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17 - Kevin Magnussen (Haas)

18 - Alex Albon (Williams)

19 - Charles Leclerc (Ferrari)

20 - Logan Sargeant (Williams)