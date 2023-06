F1 : Verstappen est « le pilote parfait », Red Bull n'en revient pas

Jean de Teyssière

Sept Grands Prix en 2023, cinq victoires : Max Verstappen est encore en train d'écraser ces championnats du monde de Formule 1. Il se dirige tranquillement vers son troisième titre de champion consécutif et fait les beaux jours de Red Bull. Au sein de l'écurie, comme avec le Dr Helmut Marko, on semble préférer le Néerlandais à Sergio Pérez et le directeur technique, Adrian Newey, l'affirme : Verstappen est le pilote parfait.

La Formule 1 en est déjà à son tiers et le moins que l'on puisse dire, c'est que Max Verstappen est en train d'écraser toute la concurrence. Large premier du classement des pilotes, le Néerlandais permet à Red Bull de voir tranquillement l'avenir. Et du côté de l'écurie autrichienne, on a de cesse de tresser les louanges de Max Verstappen.

« Ce sont des personnages donc très différents mais tous phénoménaux en soi »

Interrogé par Sky Sports, Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull compare Max Verstappen à ces autres illustres pilotes : « Ces pilotes sont tous si différents les uns des autres. Nigel [Mansell] avait une énorme confiance en lui, beaucoup de force dans le haut du corps, ce qui, à l’époque, sans direction assistée et avec beaucoup d’appuis, était important. C’était aussi un concurrent féroce sur la piste. Alain [Prost] était beaucoup plus méthodique, très articulé et les tests étaient très frustrants car souvent il ne poussait pas. Donc, vous ne saviez jamais vraiment où vous étiez. Mais quand il le voulait, il pouvait envoyer. Mika [Hakkinen] et Kimi [Raikkonen] étaient très différents. Ils ne disaient pas grand-chose mais ce qu’ils disaient, il fallait en tenir compte et interpréter ce qu’ils disaient parce qu’ils avaient des façons différentes de dire les choses. Sebastian [Vettel] était un grand penseur, il y avait de longs débriefings et il a passé énormément de temps à tout parcourir. Max [Verstappen] est plus au milieu. Ce sont des personnages donc très différents mais tous phénoménaux en soi. »

Et le pilote parfait est... Verstappen