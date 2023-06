F1 : Verstappen et Red Bull visent un record historique, il lâche une énorme annonce

Benjamin Labrousse

Vainqueur dimanche dernier à Barcelone de son 40ème Grand Prix en carrière, Max Verstappen n’en finit plus d’impressionner. De plus, avec 7 courses remportées sur les 7 disputées, Red Bull ne laisse aucune chance à ses concurrents. De quoi rêver de remporter toutes les manches de cette saison ? Le docteur Helmut Marko y croit.

Impressionnant. Depuis le début de saison, Red Bull laisse planer la terreur sur le monde de la Formule 1. L’écurie autrichienne dirigée par Christian Horner rappelle les heures les plus glorieuses de Mercedes il y a quelques années. Max Verstappen semble inarrêtable à seulement 25 ans et file vers un 3ème titre de champion du monde consécutif. Mois en réussite ces dernières courses, son coéquipier Sergio Perez a tout de même été victorieux à deux reprises, confortant Red Bull assez largement en tête du classement des constructeurs.

F1 : Verstappen ruiné ? Une terrible annonce tombe https://t.co/vJtDbI0Jrf pic.twitter.com/smhbmhqwRP — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Red Bull peut gagner toutes les courses de la saison ? «Possible» selon Helmut Marko

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Helmut Marko responsable du programme de détection de jeunes pilotes chez Red Bull, s’est exprimé sur la possibilité pour l’écurie autrichienne de remporter tous les Grand Prix cette saison. « C’est possible. Si Max a une panne ou un accident, Sergio pourrait intervenir, à condition qu’il soit en forme. On a d’ailleurs bien vu à Barcelone que les évolutions de nos adversaires n’avaient apporté aucun changement. Mercedes est passée devant Aston Martin, mais l’écart avec la seconde voiture la plus proche est resté inchangé » .

«Nos rivaux ne se sont pas vraiment rapprochés de nous»