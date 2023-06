F1 : Red Bull confirme, Verstappen lui fait vivre un cauchemar

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, Max Verstappen a pris le large dans la course au titre. Le Néerlandais a creusé un écart plutôt important avec son coéquipier Sergio Pérez au classement général. Par ailleurs, Christian Horner estime que le Mexicain a fini par sombrer à cause de la pression qu'il subit dans sa guerre avec le double champion du monde.

Au début de la saison, Sergio Pérez et Max Verstappen se livraient une guerre pour la première place du classement général. Mais le Néerlandais a fini par prendre le dessus lors des deux dernières courses. Alors le double champion du monde en titre s’est imposé à Monaco et en Espagne, Sergio Pérez a dû se contenter d’une 16e et d’une quatrième place. Résultat, Max Verstappen a pris le large dans la course au titre puisqu’il compte désormais 53 points d’avance sur son coéquipier. Christian Horner estime d’ailleurs que Sergio Pérez a fini par succomber à la pression dans sa guerre avec son coéquipier.

«Nous savons de quoi Checo est capable»

« Il a eu un [GP de] Monaco difficile, un samedi difficile ici, un dimanche plus solide. Et en voyant l'écart entre les deux pilotes, qui est assez important, je pense que cela lui enlèvera de la pression des épaules. Je pense que cela lui permettra de se détendre, de ne pas se mettre la pression et de retrouver la forme qu'il avait lors des premières courses » a expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis sûr qu'il retrouvera cette forme»