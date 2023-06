F1 : Verstappen proche de la catastrophe, Red Bull le recadre

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a remporté sa cinquième course de la saison et trône plus que jamais en tête du classement des pilotes. Essais libres, qualifications, 66 tours en tête, le pilote néerlandais a totalement écrasé ce Grand Prix. Pourtant, il a donné des sueurs froides à Red Bull en voulant réussir le meilleur tour, propriété de Sergio Pérez. Jusqu'à prendre des risques insensés ce qui n'a pas plu à Christian Horner, le directeur de l'écurie.

A quelques tours de la fin d'un circuit maîtrisé de bout en bout, Max Verstappen vise la chose qu'il n'a pas réussi ce week-end : le chrono du meilleur tour. Il met alors les gaz, malgré une pénalité qui peut lui tomber dessus à tout moment, ayant reçu le drapeau blanc et noir de la part de la direction de course. Le clan Red Bull a tenté de tempérer les ardeurs de Verstappen qui n'en a fait qu'à sa tête pour finalement réussir à réaliser le chrono du meilleur tour.

Verstappen préfère en rire

A l'arrivée, Max Verstappen a réagi à ce qui s'était passé sur le circuit de Barcelone, dans des propos retranscrits par motorsport.com : « Je suis resté entre les lignes blanches, j'ai simplement été un peu plus rapide sur le tour donc je n'ai rien fait de mal. Quand ils me disent 'Voici le meilleur tour, ne t'embête pas', ils ne savent pas quel rythme j'ai dans la voiture, mais je savais que je pouvais le faire. J'ai seulement dû rester entre les lignes mais je pense que nous pouvons déjà en rire. J'en ai ri avec Helmut Marko après la course donc je suis sûr qu'ils sont contents. »

F1 : Hamilton menace Red Bull, Verstappen s'en moque https://t.co/uBDQCRXm2u pic.twitter.com/BlFjoKGeDm — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Max n'était pas conscient qu'il dépassait les limites »